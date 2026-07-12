Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Tag der offenen Tür in der Feuerwache Süd - Weinheimer Feuerwehr erleben, Menschen kennenlernen und Ehrenamt entdecken.

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Weinheim (ots)

Wenn der Meldeempfänger alarmiert, verlassen sie ihre Familien, unterbrechen ihre Freizeit oder stehen nachts auf, um anderen Menschen zu helfen. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim leisten dieses Engagement ehrenamtlich. Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Wer die Menschen hinter diesem Ehrenamt kennenlernen möchte, hat dazu nach den Feuerwehrabteilungen Sulzbach und Stadt am Sonntag, 19. Juli 2026, von 10 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Weinheim, Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen, an der Feuerwache Süd die beste Gelegenheit.

Die Besucher erhalten einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr und erleben, wie vielseitig das Ehrenamt ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die Einsatzkräfte selbst. Sie berichten über ihre Aufgaben, beantworten Fragen und zeigen, wie sie sich auf Einsätze vorbereiten und regelmäßig ausbilden.

Ebenso präsentiert die Feuerwehrabteilung die moderne Einsatztechnik, die ihr von der Stadt Weinheim für den Schutz der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Vom Löschfahrzeug bis zum Rüstwagen der Abteilung Stadt gibt es zahlreiche Fahrzeuge und Geräte aus nächster Nähe zu entdecken. Die HvO-Einheit aus Oberflockenbach stellt außerdem ihre Arbeit vor und zeigt, wie sie den Rettungsdienst bei medizinischen Notfällen unterstützt.

Ein Höhepunkt des Tages sind die beiden Schauübungen. Die Einsatzabteilung demonstriert die Rettung von Menschen nach einem Verkehrsunfall. Die Jugendfeuerwehr zeigt bei einer realitätsnahen Brandübung, was junge Feuerwehrangehörige bereits lernen und gemeinsam leisten.

Auch für Kinder und Familien gibt es viel zu erleben. Die Jugendfeuerwehr organisiert eine große Spielstraße mit Hüpfburg. Kinderrundfahrten mit einem Löschfahrzeug sorgen für leuchtende Augen. Dazu gibt es Eis, Waffeln und Slush-Eis.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Angeboten werden Gyros mit Tzatziki, Pulled Pork Burger, Bratwurst, Currywurst, Pommes und Ofenkartoffeln. Im Café Florian warten selbst gebackene Kuchen, Torten und Kaffee auf die Besucher.

Die Feuerwehr Weinheim möchte mit diesem Tag zeigen, dass Feuerwehr weit mehr ist als rote Fahrzeuge und Blaulicht. Hinter jedem Einsatz stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre Zeit für die Sicherheit anderer einsetzen. Dieses Engagement lebt von einer starken Gemeinschaft und von Menschen, die bereit sind, sich einzubringen.

Der Tag der offenen Tür bietet deshalb auch die Möglichkeit, sich unverbindlich über eine Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr oder der Jugendfeuerwehr zu informieren. Wer Interesse hat, findet Ansprechpartner aus allen Altersgruppen und erhält einen ehrlichen Einblick in ein Ehrenamt, das Kameradschaft, Verantwortung und gelebte Hilfe miteinander verbindet.

Die Feuerwehr Weinheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, die Feuerwache Süd Am Steinbrunnen zu besuchen, die Menschen hinter dem Ehrenamt kennenzulernen und einen abwechslungsreichen Tag mit der ganzen Familie zu verbringen. Denn die Feuerwehr ist ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft. Sie lebt vom Vertrauen der Menschen und vom Engagement derjenigen, die bereit sind, für andere einzustehen.

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