Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz (Bezug zur Erstmeldung vom 03.02.2026, 15.34h)

Fulda (ots)

Neuhof. Am Dienstag (03.02), gegen 15 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Sattelzugführer auf der L 3181 aus Richtung Hauswurz kommend in Richtung Rommerz. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Schweinfurt. In einer leicht abschüssigen Rechtskurve geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn nach links in die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Kastenwagenfahrer zusammen. Der aus Babenhausen stammende Fahrer des Kastenwagens wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf den Sattelzug auf und wurde hierbei leicht verletzt.

Zur Klärung der genauen zum Unfall führenden Umstände wurde durch die StA Fulda ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt.

Die Landstraße wurde durch Betriebsstoffe verunreinigt. Eine Reinigung war witterungsbedingt nicht möglich, so dass sie noch bis auf weiteres gesperrt bleibt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell