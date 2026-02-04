PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz (Bezug zur Erstmeldung vom 03.02.2026, 15.34h)

Fulda (ots)

Neuhof. Am Dienstag (03.02), gegen 15 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Sattelzugführer auf der L 3181 aus Richtung Hauswurz kommend in Richtung Rommerz. Hinter ihm fuhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Schweinfurt. In einer leicht abschüssigen Rechtskurve geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn nach links in die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Kastenwagenfahrer zusammen. Der aus Babenhausen stammende Fahrer des Kastenwagens wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf den Sattelzug auf und wurde hierbei leicht verletzt.

Zur Klärung der genauen zum Unfall führenden Umstände wurde durch die StA Fulda ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt.

Die Landstraße wurde durch Betriebsstoffe verunreinigt. Eine Reinigung war witterungsbedingt nicht möglich, so dass sie noch bis auf weiteres gesperrt bleibt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 15:34

    POL-OH: Aktuell - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz

    Fulda (ots) - Neuhof. Aktuell ist die L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen mehreren Fahrzeugen bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:23

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld- Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Kreuzungsunfall Bad Salzschlirf. Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schlitz wurde bei einem Unfall am Montag (02.02.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7.25 Uhr die Straße Lüderberg. Im Kreuzungsbereich Lüderberg/Louis-Weber-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Ford-Fahrer, welcher die Louis-Weber-Straße befuhr und nach ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:56

    POL-OH: Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus - Diebstahl aus Pkw

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Brand Gebäudeteil Dorfgemeinschaftshaus Wildeck. Am späten Dienstagabend (02.02.), gegen 23.54 Uhr, kam es im Bereich eines Gebäudeteils des Dorfgemeinschaftshaus in der Mühlenstraße im Ortsteil Raßdorf zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der Dachstuhl in Flammen. Durch das schnelle Einschreiten der ...

    mehr
