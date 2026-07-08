Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage und Rohrbruch in Weinheim

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am heutigen Mittwoch bereits bei zwei Einsätzen am Vormittag gebraucht. Neben einer ausgelösten Brandmeldeanlage, musste die Feuerwehr auch zu einer gebrochenen Hauptwasserleitung nach Sulzbach ausrücken.

Am heutigen Mittwoch, wurde die Feuerwehr Weinheim gegen Acht Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. Da sich die Zieladresse in naher Örtlichkeit zum Feuerwehrhaus befand, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort. Bei der Erkundung wurde die Auslösung am Informationsdisplay der Brandmeldeanlage bestätigt. Der mit Atemschutz ausgerüstete Angriffstrupp erkundete den Bereich, den er mittels Laufkarte aufgesucht hat. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Weder Rauch, noch Feuer führten zu einer Auslösung im Betroffenen Bereich. Nach absetzen der Rückmeldung konnte dieser Einsatz beendet werden.

Noch im selben Moment meldete die integrierte Leitstelle Rhein-Neckar einen weiteren Einsatz, bei dem die Aufmerksamkeit der Feuerwehr gefordert wurde. Eine angebohrte Hauptversorgungsleitung sorgte für den Eintritt von Wasser in ein Gebäude. Da beim Eintreffen der Feuerwehr bereits sowohl die Stadtwerke, als auch eine Fachfirma vor Ort waren, hatte der Einsatz der Feuerwehr ein schnelles Ende gefunden und die Kräfte konnten schnell und unverrichteter Dinge wieder einrücken.

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