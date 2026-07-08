PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bäume und Büsche brennen +++ Abgedrängt und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Bäume und Büsche brennen,

Geisenheim, "Offermannsweiher" Dienstag, 07.07.2026, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag brannten Bäume sowie Büsche bei Geisenheim. Gegen 16:30 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in einem Waldstück nahe des Offermannsweihers ausrücken. Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch Mitarbeiter von Hessen Forst mussten die angebrannten Bäume zum Teil gefällt werden. Die Hintergründe der Inbrandsetzung und ob eine nahegelegene Feuerstelle ursächlich war, sind noch unklar. Entsprechend hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Abgedrängt und geflüchtet,

Eltville, Bundesstraße 42, Dienstag, 07.07.2026, 09:05 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen führte ein Überholmanöver auf der Bundesstraße 42 bei Eltville zu einem Unfall mit anschließender Flucht. Den Angaben eines 19-jährigen VW Caddy Fahrers nach sei er auf der Bundesstraße 42 von Rüdesheim nach Wiesbaden unterwegs gewesen. In Höhe Eltville habe er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollen und dabei den linken von zwei Fahrstreifen benutzt. Plötzlich habe sich von hinten ein weiteres Fahrzeug genähert und sich zwischen dem VW Caddy sowie dem Fahrzeug auf der rechten Spur, mittig der beiden Fahrspuren gedrängelt. Der 19-Jährige sei daraufhin nach links ausgewichen und mit der Leitplanke kollidiert. Der unbekannte Pkw, bei dem es sich um einen roten 4er oder 5er Golf mit RÜD-Kennzeichen gehandelt haben soll, fuhr in Richtung Wiesbaden davon auch.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls. Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des dritten Fahrzeugs wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

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