Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Ein halbes Jahrhundert im Dienst für die Gemeinschaft. Feuerwehr Weinheim verabschiedet Hans-Hugo Bölke aus dem aktiven Einsatzdienst

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Weinheim (ots)

Nach rund fünf Jahrzehnten aktiven Feuerwehrdienstes endet für Hans-Hugo Bölke ein bedeutender Lebensabschnitt. Mit Vollendung seines 65. Lebensjahres wechselt der langjährige Feuerwehrangehörige von der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, Abteilung Sulzbach, in die Alters- und Ehrenabteilung.

Im Rahmen einer Überraschungsveranstaltung verabschiedeten ihn seine Kameradinnen und Kameraden der Abteilung Sulzbach aus dem aktiven Einsatzdienst. Dabei wurde deutlich, welche Wertschätzung Hans-Hugo Bölke innerhalb der Weinheimer Feuerwehr genießt.

Sein Weg bei der Feuerwehrabteilung Sulzbach begann am 1. Januar 1976 mit der Jugendfeuerwehr. Seit dem Wechsel in die Einsatzabteilung am 3. Juli 1979 stand er über Jahrzehnte für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weinheim bereit. Wann immer Hilfe gebraucht wurde, war er zur Stelle. Brände, technische Hilfeleistungen, Unwettereinsätze oder viele andere Notlagen. Über Jahrzehnte hinweg war auf ihn Verlass.

Diese Einsatzbereitschaft bedeutete unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Viele Tage, Abende, Nächte, Wochenenden und Feiertage stellte Hans-Hugo Bölke in den Dienst der Allgemeinheit. Während andere ihre Freizeit verbrachten, rückte er aus, um Menschen in Not zu helfen, Gefahren abzuwehren und Leben zu schützen.

Neben seiner langjährigen Einsatztätigkeit absolvierte er zahlreiche Ausbildungen und Fortbildungen. Dazu gehörten unter anderem die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, der Sprechfunkerlehrgang, der Motorsägenlehrgang, die Ausbildung im Brandcontainer, die Ausbildung am Gefahrgutzug der Deutschen Bahn sowie ein Seminar zur Bekämpfung von Erdgasbränden. Seine Fachkenntnisse und seine Erfahrung brachte er über viele Jahre in die Feuerwehr Weinheim ein.

Sein außergewöhnliches Engagement wurde im Laufe seiner Dienstzeit mehrfach gewürdigt. Er erhielt das Leistungsabzeichen Baden-Württemberg in Bronze, Silber und Gold, wurde zum Oberfeuerwehrmann und später zum Hauptfeuerwehrmann befördert sowie mit den Ehrennadeln des Feuerwehr-Kreisverbandes für 10 und 20 Jahre ausgezeichnet. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt er das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold. Im vergangenen Jahr ehrte ihn die Stadt Weinheim für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Erst in diesem Jahr folgte mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold in besonderer Ausführung eine der höchsten Auszeichnungen für langjährigen aktiven Feuerwehrdienst.

Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach würdigte die Verdienste des ausscheidenden Feuerwehrkameraden:

"Hans-Hugo Bölke hat über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und geholfen, wenn andere Menschen Hilfe brauchten. Er hat einen großen Teil seiner Freizeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geopfert. Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit. Die Feuerwehr Weinheim und die Stadt Weinheim sind ihm dafür zu großem Dank verpflichtet."

Auch wenn Hans-Hugo Bölke künftig nicht mehr an Einsätzen teilnehmen wird, bleibt er der Feuerwehr eng verbunden. Mit dem Wechsel in die Alters- und Ehrenabteilung der Abteilung Sulzbach endet seine aktive Einsatzzeit, seine Zugehörigkeit zur Feuerwehrfamilie bleibt jedoch bestehen. Seine Erfahrungen, seine Verbundenheit und seine jahrzehntelange Treue werden auch künftig ein wertvoller Teil der Feuerwehr Weinheim sein.

Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei Hans-Hugo Bölke für 50 Jahre ehrenamtlichen Dienst, für unzählige Einsätze, für Verlässlichkeit, Kameradschaft und Menschlichkeit.

Abteilungskommandant Patrick Sommer machte es bei der Verabschiedung noch mal deutlich:" Danke, Hans-Hugo. Für deinen Einsatz. Für deine Zeit. Für alles, was du für die Menschen in Weinheim geleistet hast."

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