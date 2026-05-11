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HDP-RP: Karrierechancen bei der Polizei Rheinland-Pfalz Jetzt noch einen Studienplatz "Polizeidienst (B.A.)" für 2026 sichern

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Büchenbeuren (ots)

Spannende Einsätze, Teamwork und ein Beruf mit Verantwortung - wer sich eine Karriere mit echten Perspektiven wünscht, kann sich jetzt noch für das Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewerben. Die Bewerbungsfrist für den Bachelorstudiengang "Polizeidienst (B.A.)" zum Studienstart im Herbst 2026 läuft noch bis zum 31. Mai 2026. Das dreijährige Studium verbindet Theorie und Praxis: Neben spannenden Studieninhalten in den Bereichen Schutz- und Kriminalpolizei sammeln die Studierenden bereits während der Ausbildung wertvolle Praxiserfahrungen im Polizeialltag. Am Ende steht nicht nur ein abwechslungsreicher Beruf mit Zukunft, sondern auch ein anerkannter akademischer Abschluss - der Bachelor of Arts. Gesucht werden motivierte junge Menschen, die Verantwortung übernehmen, im Team arbeiten und aktiv etwas bewegen möchten. Das Studium bietet dabei vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Ausbildungsbedingungen und sichere Karriereperspektiven. Alle Infos zu Bewerbung, Voraussetzungen und Studienablauf gibt es auf der Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/karriere

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