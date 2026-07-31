POL-KN: (Stockach-Mühlingen, Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt - 41-Jähriger wohlbehalten angetroffen (24.07.2026)

Konstanz (ots) - Am 30.07.2026, gegen 14:15 Uhr, übersah ein Motorbootfahrer aufgrund Unachtsamkeit und dem erhöhten Schiffsverkehr auf dem Rhein, im Bereich des Konstanzer Rheinstrandbads, einen Jugendlichen auf seinem Stand-Up-Paddel. Dieser stürzte daraufhin ins Wasser und zog sich dabei durch den Kontakt mit ...

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