POL-KN: (Stockach-Mühlingen, Lkr. Konstanz) Vermisstenfahndung erledigt - 41-Jähriger wohlbehalten angetroffen (24.07.2026)
Stockach-Mühlingen (ots)
Der seit 14.07.2026 vermisste 41-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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Anbei der Link zur Ursprungsmeldung:
http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6316125.
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