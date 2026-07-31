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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall (31.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Straßen "Utzenbühl" und "Neuer Markt" hat sich am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, eine Radfahrerin schwer verletzt. Beim Rechtsabbiegen missachtete der 37-jährige Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der von links auf der Straße "Utzenbühl" kommenden 59-jährigen Radlerin. Vor dem Zusammenstoß gelang es der Frau noch auszuweichen, stürzte dabei allerdings. Durch den Aufprall auf der Straße verletzte sie sich schwer und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1019
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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