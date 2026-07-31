Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruchserie geklärt: Polizeirevier Spaichingen ermittelt zwei jugendliche Tatverdächtige (29.07.2026)

Spaichingen (ots)

Nachdem es seit Mai in Spaichingen zu einer Vielzahl von Einbrüchen gekommen war, konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen zwei jugendliche Tatverdächtige ermitteln.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli verübten bis dato unbekannte Täter vier Einbrüche. Die Einbrecher drangen gewaltsam in einen Bürocontainer eines Autohändlers in der Sallancher Straße, ein Blumengeschäft am Marktplatz sowie in das Manfred-Ulmer-Sportheim und die Umkleidekabinen des Sportvereins Spaichingen 08 e. V. ein. Die unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen des Polizeireviers Spaichingen führten nun zu zwei 17-jährigen Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Jugendlichen. Dabei konnten Polizeibeamte umfangreiche Beweismittel zu den Taten auffinden und sicherstellen.

Neben den Einbrüchen vom 23. auf den 24. Juli kommen die Jugendlichen auch als Tatverdächtige für weitere fünf Einbruchsdiebstähle in Betracht. Dabei handelt es sich um einen Einbruch in eine Bäckerei am Marktplatz, die Minigolfanlage am Prima Park, die Schillerschule sowie einen versuchten und vollendeten Einbruch in den Personalraum, den DLRG-Raum und den Kiosk des Freibads. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 10. Mai bis zum 9. Juli. Entsprechende Beweismittel zu den einzelnen Taten konnten sichergestellt werden.

Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Inwieweit gegebenenfalls weitere Mittäter an den Taten beteiligt war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Spaichingen. Diese dauern weiterhin an.

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