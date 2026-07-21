Polizei Köln

POL-K: 260721-1-K Polizeieinsatz in Bocklemünd-Mengenich - 41-jähriger Mann in Wohnung überwältigt - Verkehrssperrungen aufgehoben

Köln (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag (21. Juli) auf der Oberen Dorfstraße in Bocklemünd-Mengenich einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Angehörige des 41-Jährigen gegen 9.15 Uhr den Notruf gewählt, als dieser seine Mutter in der elterlichen Wohnung verbal bedroht haben soll. Anschließend soll er in seinem Zimmer mutmaßlich mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Mutter verließ daraufhin ihre Wohnung und blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Polizeikräfte sperrten den Einsatzort rund um das Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Alarmierte Spezialeinheiten überwältigen den 41-Jährigen schließlich in der Wohnung. Der Mann blieb unverletzt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten Teile einer mutmaßlichen PTB-Waffe sicher. Der 41-Jährige wurde einem Notarzt vorgestellt, der die Überprüfung des gesundheitlichen und psychischen Zustandes in die Wege leitete.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (sw/al)

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