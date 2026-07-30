Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Lkr. Tuttlingen) Tödlicher Arbeitsunfall: 63-Jähriger verunfallt bei häuslichen Baggerarbeiten (29.07.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Ein tödlicher Arbeitsunfall bei häuslichen Baggerarbeiten hat sich am Mittwochnachmittag im Ortsteil Seitingen ereignet.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 14:30 Uhr auf seinem Grundstück damit beschäftigt, mit einem Minibagger ein Terrassenfundament auszuheben. Beim Versuch, einen großen Stein mithilfe von am Baggerarm befestigten Spanngurten aus der ausgehobenen Grube zu heben, kippte der Bagger nach vorne. Der Mann stürzte dabei von seinem Arbeitsgerät in die Grube und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung vor Ort. Ein Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft kam ebenfalls an den Unfallort. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen.

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