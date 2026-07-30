Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall mit etwa 40.000 Euro Sachschaden (29.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Mittwochmittag hat sich an der Einmündung der Duttenhoferstraße zur Pfisterstraße ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignet.

Ein 73-jähriger Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem Peugeot auf der Duttenhoferstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Pfisterstraße abzubiegen. Aufgrund des spitzen Winkels der Einmündung ist vor Ort ein Verkehrsspiegel angebracht. Vermutlich übersah der 73-Jährige beim Einfahren den von links kommenden BMW eines 33-Jährigen, wodurch die beiden Autos im Einmündungsbereich kollidierten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Inwiefern der 33-jährige BMW-Fahrer möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Rottweil.

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