Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) 13-jähriges Mädchen aus Kinderheim in Wahlwies vermisst: Polizei bittet um Hinweise (30.07.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht seit Dienstagnachmittag nach einem 13-jährigen Mädchen aus Stockach-Wahlwies. Das Mädchen war dort erst am Montag vorübergehend in einem Kinderheim aufgenommen worden.

Die Vermisste ist etwa 150 cm groß, von schlanker Statur und hat dunkle, schulterlange Haare. Bekleidet ist sie mit einer langen Sweatshirt-Hose mit weit geschnittenen Hosenbeinen, einem weißen T-Shirt und hellen Sneakern. Das Mädchen könnte möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und war zuletzt überregional bis nach Rheinland-Pfalz unterwegs.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Bild des Mädchens ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stockach-vermisstenfahndung/

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07731 888-333 zu melden.

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