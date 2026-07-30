Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sexueller Übergriff - Unbekannte begrapschen 15-Jährige - Polizei sucht Zeugen! (29.07.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem sexuellen Übergriff, der sich am späten Mittwochabend an der Schänzlebrücke in der Reichenaustraße ereignet hat. Kurz vor Mitternacht traf eine 15-Jährige auf einem Zwischenpodest am Treppenaufgang von der Reichenaustraße auf die Europabrücke auf zwei unbekannte Männer, die sich ihr in den Weg stellten und sie anschließend begrapschten. Das Mädchen versuchte sie von sich zu drücken, was ihr jedoch nicht gelang. Erst als zwei bislang unbekannte Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und der 15-Jährigen zur Hilfe kamen, flüchteten die Täter den Treppenaufgang nach oben.

Zu den unbekannten Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Beide waren ungefähr 40-45 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hatten gebräunte Haut und sprachen Deutsch.

Täter 1 hatte zudem eine schlanke Statur. Er trug neben einer Jeans ein ausgewaschenes gelbes T-Shirt.

Täter 2 hatte eine untersetzte Statur und einen längeren Dreitagebart. Er war ebenfalls mit einer Jeans, einem dunklen T-Shirt und neonpinken Sneakers bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun insbesondere die beiden Zeugen, die der Jugendlichen zur Hilfe kamen und nach kurzer Rücksprache in Richtung Edeka weitergingen. Diese und weitere Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell