Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs Konstanz) Bootsunfall mit verletzter Person im Konstanzer Rheinstrandbad (30.07.2026)

Konstanz (ots)

Am 30.07.2026, gegen 14:15 Uhr, übersah ein Motorbootfahrer aufgrund Unachtsamkeit und dem erhöhten Schiffsverkehr auf dem Rhein, im Bereich des Konstanzer Rheinstrandbads, einen Jugendlichen auf seinem Stand-Up-Paddel. Dieser stürzte daraufhin ins Wasser und zog sich dabei durch den Kontakt mit der Schiffsschraube mehrere Schnittverletzungen am Bein und Fuß zu, welche später genäht werden mussten.

Die getragene Schwimmweste verhinderte dabei wohl Schlimmeres, da der Jugendliche dadurch seitlich am Motorboot vorbeigezogen wurde und nicht unter das Boot geriet.

Mit der Hilfe des Bademeisters des Rheinstrandbades, der die Situation beobachten konnte und dem Jugendlichen im Wasser zur Hilfe kam, konnte der Verunfallte an Land verbracht werden. Am Ufer wurde er zunächst durch den Bademeister und im Anschluss durch die eingetroffene Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Ein Begleiter des Jugendlichen, der sich zuvor ebenfalls mit seinem Stand-Up-Paddel auf dem Wasser befand, verlor beim Anblick der Verletzungen seines Begleiters das Bewusstsein und musste ebenfalls behandelt werden.

Beide wurden im Anschluss mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in das Klinikum Konstanz gebracht.

Der Unfall wurde von der Wasserschutzpolizei Konstanz aufgenommen.

Zu einer Beeinträchtigung des Schiffsverkehres kam es nicht.

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