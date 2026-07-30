Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) 68-Jähriger aus Radolfzell vermisst: Polizei bittet um Hinweise (30.07.2026)

Radolfzell (ots)

Seit Donnerstag, 23.07.2026, wird ein 68-Jähriger aus Radolfzell vermisst. Der Mann verließ zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, vermutlich um den 10.07.2026, seine Wohnanschrift. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste ist etwa 180 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur und kurze, graue Haare.

Eventuell war er bei seinem Verschwinden mit einem grünen Fahrrad unterwegs.

Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/radolfzell-am-bodensee-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

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