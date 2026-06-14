Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Leistungserschleichung und anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) wollten zwei Fahrkartenkontrolleure einen 16-Jährigen in der Straßenbahn kontrollieren. Aufgrund dessen aggressiven Verhaltens wurde die Polizei hinzugerufen. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Fahrscheinprüfer den 16-Jährigen in der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Königsplatz. Bei der Kontrolle zeigte sich der 16-Jährige unkooperativ und aggressiv, sodass die Polizei zur Unterstützung gerufen wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife lag der 16-Jährige am Königsplatz auf dem Bahnsteig und schrie und schlug um sich. Als der 16-Jährige aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden sollte, leistete er massiven Widerstand und schlug einen Polizeibeamten ins Gesicht. Als weitere Polizeistreifen zur Unterstützung hinzukamen, schlug der 16-Jährige einem weiteren Polizeibeamten ins Gesicht. Außerdem beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach und spuckte um sich. Aufgrund der massiven Widerstandshandlung verlor der 16-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein und wurde sofort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wieder bei Bewusstsein beruhigte sich der 16-Jährige auch im Krankenhaus kaum und spuckte weiter um sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er wurde schließlich in die Obhut seiner Mutter übergeben, die letztlich auch seine Fahrkarte vorzeigen konnte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte gegen den 16-Jährigen. Der 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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