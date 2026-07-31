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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte zerstechen Reifen mehrerer Wohnmobile (26./27.07.2026)

Konstanz (ots)

Sachschaden haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag im Bereich Taborweg / Am Pfeifferhölzle verursacht. Die Täter zerstachen an mehreren an den Parkplätzen in der Kurve am Wald abgestellten Wohnmobilen und Transportern die Reifen.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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