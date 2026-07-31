POL-KN: (Konstanz) Unbekannte zerstechen Reifen mehrerer Wohnmobile (26./27.07.2026)
Konstanz (ots)
Sachschaden haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag im Bereich Taborweg / Am Pfeifferhölzle verursacht. Die Täter zerstachen an mehreren an den Parkplätzen in der Kurve am Wald abgestellten Wohnmobilen und Transportern die Reifen.
Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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