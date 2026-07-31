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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L190, Lkr. Konstanz) Randalierer werfen Baustellenabsicherung und Dixi-Klo um (30.731.07.2026)

Engen, L190 (ots)

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte an einer Baustelle an der Landesstraße 190 zwischen Welschingen und Weiterdingen randaliert. Neben mehreren Warnbaken, die zur Absicherung der Baustelle aufgestellt waren und aus der Verankerung gerissen und umgetreten wurden, warfen sie zudem ein Dixi-Klo um.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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