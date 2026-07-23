Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses bei Parchim

Zachow b. Parchim (ots)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Zachow bei Parchim ist am Mittwochmittag ein Bewohner leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 12:00 Uhr in einem Arbeitszimmer im Erdgeschoss aus. Das 69 und 73 Jahre alte Ehepaar befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im nahegelegenen Wohnzimmer und konnte das Haus selbstständig verlassen. Der 69-jährige Hausbesitzer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden konnten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Dennoch ist das Einfamilienhaus aufgrund der Brandschäden derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Laufe des heutigen Tages werden Kriminaltechniker gemeinsam mit einem Brandursachenermittler das Gebäude untersuchen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell