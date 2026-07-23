Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Grabow

Grabow (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grabow ist am frühen Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 18:30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Feldstraße ein Feuer aus. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Dabei wurde eine leblose männliche Person aus der Brandwohnung geborgen, die wenig später am Einsatzort verstarb. Ob es sich dabei um den 52-jährigen Mieter der Wohnung handelt, konnte bislang noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Die vier weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Aufgrund der Brandschäden ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner kümmerten sich überwiegend selbst um eine Ersatzunterkunft. In einem Fall organisierte das zuständige Ordnungsamt die Unterbringung in einem Hotel.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt, erste Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Zuge dessen wird auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

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