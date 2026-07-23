Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer verunfallt mit 2,23 Promille in Schwerin

Schwerin (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Mittwochnachmittag zur Aufdeckung einer Trunkenheitsfahrt in Schwerin. Gegen 16:20 Uhr kollidierte ein alkoholisierter Autofahrer in der Breiten Straße im Schweriner Stadtteil Görries mit einem geparkten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein 62-jähriger Schweriner mit seinem Mini gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Unfallverursacher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mini so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Auch an dem geparkten Mercedes entstand Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 62-jährigen Deutschen und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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