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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl eines Mopeds vereitelt - Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots)

Dank des umsichtigen Handelns eines Zeugen konnte in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages der Diebstahl eines Mopeds in der Rostocker Südstadt verhindert werden.

Gegen 01:45 Uhr informierte ein Hinweisgeber telefonisch die Polizei und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie zwei dunkel gekleidete Personen sein Moped entwendeten und dieses zu Fuß wegschoben. Als die Polizeibeamten im Bereich des Südrings eintrafen, ergriffen die beiden Tatverdächtigen zunächst die Flucht. Am Tatort konnte jedoch das beschriebene Moped der Marke Honda aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung gelang es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion im Bereich des Justus-von-Liebig-Wegs zwei Tatverdächtige festzustellen, auf die die zuvor übermittelte Personenbeschreibung zutraf. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen deutschen sowie einen 16-jährigen syrischen Staatsangehörigen.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das sichergestellte Moped an den Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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