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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Totalentwendung eines PKW in Parkentin

Parkentin/Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Diebstahls eines Pkw in Parkentin (Gemeinde Bartenshagen-Parkentin) im Landkreis Rostock.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück in der Feldstraße. Von dort entwendeten sie einen Lexus LS 500 in Metallic-Weiß. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum (22-06 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Darüber hinaus werden Anwohner sowie Anlieger gebeten, vorhandene Videoaufzeichnungen von privaten Überwachungskameras, Dashcams oder anderen Kamerasystemen aus dem Tatzeitraum zu prüfen und diese, sofern darauf relevante Feststellungen getroffen werden können, den Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rostock unter der Rufnummer 0381 4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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