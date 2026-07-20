Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Vorfahrt missachtet: Drei verletzte Personen und etwa 15.000 Euro Schaden (20.07.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Drei verletzte Personen sowie Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls vom späten Montagmorgen auf der Stuttgarter Straße.

Ein 87-jähriger Mann war gegen 11:15 Uhr mit seinem Opel Agila von einem Parkplatz auf die Stuttgarter Straße eingefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Fischingen fahrenden Opel Astra eines 18-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der mutmaßlich nicht angeschnallte 87-Jährige aus seinem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Fahrer in ein Klinikum. Die 84-jährige Beifahrerin im Agila sowie der 18-jährige Astra-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in örtliche Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Stuttgarter Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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