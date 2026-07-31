POL-KN: (Stockach
Landkreis Konstanz) Vermisste 13-Jährige wieder da (31.07.2026)
Stockach (ots)
Die seit gestern vermisste 13-Jährige konnte wohlbehalten in Singen angetroffen werden. Medien, die das Bild des Mädchens veröffentlicht haben, werden gebeten, dies zu löschen.
Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6324454
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