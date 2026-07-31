Engen, L190 (ots) - In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte an einer Baustelle an der Landesstraße 190 zwischen Welschingen und Weiterdingen randaliert. Neben mehreren Warnbaken, die zur Absicherung der Baustelle aufgestellt waren und aus der Verankerung gerissen und umgetreten wurden, warfen sie zudem ein ...

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