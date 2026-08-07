Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur einer Pressemeldung; Einbruch in Werkstatt; Verkehrsunfall, Wohnungsbrand; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Korrektur zur Pressemitteilung vom 02.08.2026 / 11.35 Uhr

Bei der genannten Pressemitteilung hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Verkehrsunfall war in der Heerstraße in Mittelstadt ortseinwärts, nicht in der Heeräckerstraße in Oferdingen. Wir bitten die Fehler zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Reutlingen (RT): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Unfallverursacher, der sich am Samstagvormittag im Ortsteil Mittelstadt von einer Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer gegen 10.10 Uhr die Heerstraße ortseinwärts, als er von einem dunklen Audi A3 mit Reutlinger Zulassung überholt wurde. Hierbei drängte der Pkw den Fahrradfahrer dicht an die Bordsteinkante, sodass dieser stark abbremsen musste und schließlich zu Fall kam. Trotz getragenem Fahrradhelm verletzte sich der 39-Jährige schwer und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Audi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrer und Pkw geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu wenden. (mr)

Nürtingen (ES): Einbruch in Zizishausen

In Zizishausen hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte drang gewaltsam in eine Werkstatt in der Zugäckerstraße ein und entwendete aus dem Inneren Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Owen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr eine 70-jährige BMW-Lenkerin kurz vor 8.30 Uhr die Steigstraße abwärts und wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Zeitgleich war ein 34 Jahre alter Radfahrer auf dem Gehweg der Steigstraße unterwegs und beabsichtigte, den Einmündungsbereich mit der Gartenstraße geradeaus zu passieren. Beim Linksabbiegen übersah die Seniorin den Radler offenbar, worauf es zur Kollision kam. Der Mann stürzte dadurch zu Boden. Als das Auto zurückrollte und die Fahrerin anschließend wieder nach vorn setzte, geriet der 34-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand wiederholt unter den Wagen. Der Mann musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. In die Unfallermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständigter einbezogen. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Mehrfamilienhaus

Zum Brand in einem Mehrfamilienhaus im Erlenweg sind die Einsatzkräfte am Freitagmittag gerufen worden. Kurz vor 14 Uhr waren die Notrufleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil auf einem Balkon im vierten Obergeschoss des Hauses Rauch und Flammen zu sehen waren. Zudem sollen wohl auch Knallgeräusche wahrnehmbar gewesen sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 32 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatten die Flammen bereits auf die Wohnung übergegriffen, in der sich zu der Zeit niemand aufhielt. Durch den raschen und professionellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindert werden. Eine ältere Bewohnerin wurde durch das Geschehen so in Aufregung versetzt, dass sie vom Rettungsdienst, der mit 28 Einsatzkräften vor Ort war, behandelt und betreut werden musste. Durch den Brand selbst wurde niemand verletzt. Während alle anderen Wohnungen nicht beeinträchtigt wurden, ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mindestens sechsstelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem Exhibitionisten hat das Polizeirevier Tübingen am Freitagvormittag gefahndet. Gegen 10.15 Uhr war eine 28-Jährige mit einem Hund auf dem Fahrradweg entlang des Goldersbachs in Richtung Lustnau unterwegs. Im Bereich des Schlempp Brünneles kam ihr ein Unbekannter entgegen, der sie zunächst in ein Gespräch verwickelte. Unvermittelt öffnete der Mann dann seine Hose und entblößte sich, ehe er in Richtung Bebenhausen weiterlief. Der Täter ist circa 60 bis 70 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze graue Haare und trug zur Tatzeit einen grauen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem blauen Hemd, einer langen grauen Hose sowie schwarzen Sandalen. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

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