Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Mehrere unerlaubte Einreisen aufgedeckt
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock registrierten in den vergangenen Tagen mehrere unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen Rostock.
Am 18. März 2026 kontrollierten Bundespolizisten einen 43-jährigen serbischen Staatsangehörigen sowie einen 35-jährigen bosnischen Staatsbürger.
Am Donnerstag überprüften die Beamten einen weiteren Serben im Alter von 41 Jahren.
Gestern stellten die Einsatzkräfte einen weiteren serbischen Staatsangehörigen (37 Jahre alt), einen 35-jährigen philippinischen Staatsangehörigen sowie eine vierköpfige syrische Familie fest.
Alle neun Personen überschritten die zulässige Aufenthaltsdauer oder besaßen keine gültigen Dokumente. Sie erfüllten somit nicht die Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen die Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. In allen Fällen setzten die Beamten eine Frist, Deutschland zu verlassen.
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