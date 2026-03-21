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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mehrere unerlaubte Einreisen aufgedeckt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock registrierten in den vergangenen Tagen mehrere unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen Rostock.

Am 18. März 2026 kontrollierten Bundespolizisten einen 43-jährigen serbischen Staatsangehörigen sowie einen 35-jährigen bosnischen Staatsbürger.

Am Donnerstag überprüften die Beamten einen weiteren Serben im Alter von 41 Jahren.

Gestern stellten die Einsatzkräfte einen weiteren serbischen Staatsangehörigen (37 Jahre alt), einen 35-jährigen philippinischen Staatsangehörigen sowie eine vierköpfige syrische Familie fest.

Alle neun Personen überschritten die zulässige Aufenthaltsdauer oder besaßen keine gültigen Dokumente. Sie erfüllten somit nicht die Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen die Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. In allen Fällen setzten die Beamten eine Frist, Deutschland zu verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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