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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 /Pleidelsheim: Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht und eine schwerverletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag (18.07.2026) auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim. Gegen 14.50 Uhr befuhren ein 73 Jahre alte Mann und seine 78-jährige Beifahrerin die Autobahn in Richtung Heilbronn, als sie aus noch unbekannter Ursache im Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn abkamen und auf eine mobile Betonleitwand auffuhren. Der VW geriet in der Folge in Schräglage, kippte letztlich auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte anschließend etwa 50 Meter über den Asphalt. Verkehrsteilnehmende die den Unfall beobachtet hatten, kippten das Fahrzeug wieder auf die Räder, um den leicht verletzten Fahrer und die schwer verletzte Beifahrerin aus dem PKW retten zu können. Beide Personen wurden anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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