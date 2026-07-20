Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Wasserbachstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (18.07.2026) zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Wasserbachstraße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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