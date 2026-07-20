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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Fußgängerin auf Landesstraße von Pkw erfasst

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 32 Jahre alte Frau am frühen Samstag (18.07.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 04.00 Uhr nahe Tailfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 32-Jährige mit weiteren Personen im Bereich der Landesstraße 1359 kurz nach dem Ortsausgang von Tailfingen unterwegs und hielt dort ein Taxi an. Während das Taxi auf der Linksabbiegerspur im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 1037 stoppte, fuhr ein 31 Jahre alter Mercedes-Lenker die L1359 von Altingen in Richtung Tailfingen entlang. Mutmaßlich, um in das Taxi einzusteigen, betrat die 32-Jährige die Fahrbahn und wurde vermutlich aufgrund der Dunkelheit von dem 31-Jährigen übersehen und von dem Mercedes erfasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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