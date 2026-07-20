Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz eine Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, nachdem es am Samstag (18.07.2026) zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines VW Golf, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Anstatt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar.

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