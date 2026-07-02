Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 5. Meldung

Ludwigsburg (ots)

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Durch eine Haftrichterin wurde am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) die Vorführung des 61 Jahre alten Tatverdächtigen in einem Krankenhaus durchgeführt. Sie erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 61-Jährige befindet sich derzeit noch unter Bewachung im Krankenhaus und soll im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Die Maßnahmen in der Hauptstraße in Kleiningersheim dauern zur Stunde (02.07.2026, 15.30 Uhr) an.

Einsatzkräfte der Polizei fanden in einer Garage des von dem Brand betroffenen Gebäudes möglicherweise gefährliche Substanzen, die entflammbar oder möglicherweise explosiv sein könnten. Die Beseitigung dieser Substanzen wird derzeit von einem Entschärfungsteam des Landeskriminalamts Baden-Württemberg vorbereitet. THW und Feuerwehr ergreifen ergänzend dazu Maßnahmen zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Gebäude.

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