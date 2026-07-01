POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 2. Meldung (Einrichtung einer mobilen Pressestelle)
Ludwigsburg (ots)
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat anlässlich des Großeinsatzes von Polizei und Feuerwehr in Kleiningersheim eine mobile Pressestelle eingerichtet. Diese befindet sich an folgender Adresse:
Großingersheimer Straße/In den Linden
74379 Ingersheim-Kleiningersheim
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
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