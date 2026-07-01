POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 2. Meldung (Einrichtung einer mobilen Pressestelle)

Ludwigsburg (ots) - Seit etwa 12:00 Uhr (01.07.2026) brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Kleiningersheim. Derzeit läuft ein großer Einsatz von Feuerwehr und Polizei, da aus Sicherheitsgründen auch umliegende Gebäude geräumt werden müssen. Informationen zur Brandentstehung oder über ...

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