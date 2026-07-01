Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Seit etwa 12:00 Uhr (01.07.2026) brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Kleiningersheim. Derzeit läuft ein großer Einsatz von Feuerwehr und Polizei, da aus Sicherheitsgründen auch umliegende Gebäude geräumt werden müssen. Informationen zur Brandentstehung oder über mögliche Verletzte liegen momentan nicht vor. Es wird gebeten, den Einsatzraum zu verlassen und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um die Rettungsmaßnahmen nicht zu erschweren. Es wird nachberichtet.

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