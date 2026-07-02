Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 4. Meldung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Zeuge am Mittwoch (01.07.2026) eine verdächtige Wahrnehmung in der Hauptstraße in Kleiningersheim. Ein Mann soll einen Brandsatz vom Balkon eines Wohnhauses geworfen haben. Als dieser auf dem Boden aufschlug, wurden eine 42-Jährige und deren Begleiter, die sich unterhalb des Balkons aufhielten, leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei stellten kurz darauf vor Ort fest, dass Knallkörper aus einem Gebäude geworfen wurden. Wenig später stand der Dachstuhl dieses Hauses in Flammen und es kam mutmaßlich zu einer Verpuffung, wodurch sich Dachziegel lösten und auf die Straße fielen.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr rückten aus. Zur Brandbekämpfung musste das komplette Dach geöffnet werden. Gegen 12.45 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle.

Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde um den Brandort ein Gefahrenbereich festgelegt. Personen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, wurde in einem nahegelegenen Vereinsheim untergebracht und im weiteren Verlauf betreut.

Da weder die Umstände der Brandentstehung bekannt waren, noch geklärt werden konnte, ob sich der Mann noch im Gebäude befindet und ob dieser in Verbindung mit dem Brandausbruch stehen könnte, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Zudem war nicht auszuschließen, dass sich explosive Stoffe in dem Haus befinden könnten, sodass der Einsatz eines Entschärfer-Teams des Landeskriminalamts Baden-Württemberg erforderlich war.

Gegen 16:20 Uhr gelang es Kräften des SEK BW einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festzunehmen, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handeln soll. Er hatte sich vermutlich während des gesamten Einsatzes in dem Gebäude aufgehalten und dieses auf Ansprache der SEK-Kräfte verlassen. Der 61-Jährige steht im Verdacht, die 42 Jahre alte Frau, bei der es sich um eine Verwandte des Tatverdächtigen handelt, und deren Begleiter mit dem Brandsatz angegriffen zu haben. Anschließend soll er mutmaßlich den Dachstuhl des Gebäudes in Brand gesetzt haben.

Hintergrund der Tat dürften familiäre Streitigkeiten bezüglich der Verteilung der Besitzverhältnisse des Wohnhauses in der Hauptstraße sein.

Der Tatverdächtige, der selbst Brandverletzungen erlitt, wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat beim Amtsgericht Heilbronn den Erlass eines Haftbefehls gegen den 61-Jährigen beantragt. Im Laufe des heutigen Tages wird im Krankenhaus durch die zuständige Haftrichterin die Vorführung und Vernehmung des Tatverdächtigen durchgeführt und über die Haftfrage entschieden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Das betroffene Haus ist nach wie vor nicht betretbar und wird mutmaßlich unbewohnbar bleiben. Fachkräfte werden im Laufe des Tages (02.07.2026) die Statik des Wohnhauses prüfen. Davon werden die weiteren Tatortmaßnahmen der Kriminalpolizei abhängen.

Auch einige angrenzende Gebäude wurden durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber mindestens auf einen hohen sechsstelligen Betrag belaufen.

Insgesamt waren mehr als 150 Polizeibeamtinnen und -beamte am Einsatz beteiligt.

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