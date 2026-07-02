Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Kabel aus Rohbauten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter betraten in der Nacht von Dienstag (30.06.2026) auf Mittwoch (01.07.2026) in der Straße "Am Schlossberg" in Oberstenfeld widerrechtlich mehrere Baustellen. Aus Kellerräumen von drei Rohbauten stahlen die Unbekannten Zuleitungs- sowie Netzwerkkabel im Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Großbottwar in Verbindung zu setzen.

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