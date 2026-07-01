Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - 3. Meldung

Ludwigsburg (ots)

Der Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Kleiningersheim aufgrund eines Gebäudebrandes dauert nach wie vor an (14:20 Uhr).

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es im Zuge des Brandes zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Es gibt Hinweise darauf, dass sich eine Person noch im Gebäude befindet, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung zu bringen sein könnte.

Es wurde ein Gefahrenbereich um den Einsatzort festgelegt. Es wird gebeten, sich von diesem Bereich fernzuhalten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Die Polizei versucht derzeit in Kontakt mit der sich mutmaßlich noch im Gebäude befindlichen Person zu treten. Ein Spezialeinsatzkommando befindet sich vor Ort.

Im Einsatz sind zudem zahlreiche Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Bislang gibt es eine verletzte Person wurde verletzt.

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