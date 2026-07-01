Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zirka 2.500 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Meiereistraße in Ludwigsburg geparkten Seat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von zirka 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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