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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (30.06.2026) gegen 19:50 Uhr kam es im Bereich der Gämsenbergstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 82-jähriger Dacia-Fahrer befuhr von der Marbacher Straße kommenden die Gämsenbergstraße in Richtung Waliser Straße. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er im Einmündungsbereich zur Neckarstraße mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Durch die Kollision erlitt der 84-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine beauftrage Fachfirma mit einer Kehrmaschine gereinigt werden.

Ursächlich für den Verkehrsunfall könnte eine mutmaßliche alkoholische Beeinflussung des 84-Jährigen gewesen sein, er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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