POL-LB: Weissach-Flacht: Rund 2.000 Euro Sachschaden nach Sachbeschädigung an Fahrzeug
Ludwigsburg (ots)
Am Dienstag (30.06.2026) zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen im Tiefenbronner Weg in Weissach-Flacht geparkten Seat. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzte er beide linken Fahrzeugtüren uind verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim unter 07152 99910-0 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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