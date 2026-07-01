POL-LB: Weissach-Flacht: Rund 2.000 Euro Sachschaden nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagvormittag (30.06.2026) traf eine 42 Jahre alte Frau in der Gartenstraße in Kornwestheim auf einen Exhibitionisten. Der noch unbekannte Mann sprach die Frau kurz vor 11.00 Uhr an und erkundigte sich nach dem Weg. Als die Frau sich zur Erklärung kurz wegdrehte, entblößte der Täter seinen erigierten Penis und zeigten ihn anschließend ...

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