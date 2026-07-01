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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist in der Gartenstraße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag (30.06.2026) traf eine 42 Jahre alte Frau in der Gartenstraße in Kornwestheim auf einen Exhibitionisten. Der noch unbekannte Mann sprach die Frau kurz vor 11.00 Uhr an und erkundigte sich nach dem Weg. Als die Frau sich zur Erklärung kurz wegdrehte, entblößte der Täter seinen erigierten Penis und zeigten ihn anschließend der 42-Jährigen, als sich diese wieder zu ihm wandte. Die Frau reagierte, indem sie den Täter laut ansprach. Dieser machte sich hierauf zu Fuß in Richtung der Jakobstraße davon. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen mehr feststellen. Der Unbekannte, soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und schlank bis athletisch gebaut sein. Er hat dunkelbraune bzw. schwarze Locken. Er trug ein hellgraues Tanktop mit aufgedruckter weißer Schrift. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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