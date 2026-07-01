Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleintransporter kollidiert auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen mit einem Sicherungsanhänger +++ Fahrer verletzt sich leicht

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Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch, 01. Juli 2026, gegen 00:20 Uhr, der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen zugezogen.

Der 39-jährige Mann aus Hamburg war mit dem Transporter auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und der Tank- und Rastanlage Wildeshausen kollidierte er aus Unachtsamkeit mit dem Sicherungsanhänger einer Baufirma, die auf der Fahrbahn Markierungsarbeiten verrichtete. Am Kleintransporter und dem Sicherungsanhänger entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der Lkw, an dem der Anhänger angebracht war, wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 25.000 Euro beziffert. Der 39-jährige Fahrer hatte viel Glück. Trotz des nahezu ungebremsten Aufpralls erlitt er lediglich leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Nach dem Unfall war die Fahrbahn zunächst komplett blockiert. Trotz des geringen Verkehrsaufkommens bildete sich schnell ein Stau mit einer Länge von ungefähr drei Kilometern. Eine Rettungsgasse war nicht vorhanden. Nach einer halben Stunde gelang es, den mit dem Sicherungsgespann verkeilten Transporter auf den rechten Fahrstreifen zu ziehen und zumindest den linken Fahrstreifen wieder freizugeben. Die Freigabe des rechten Fahrstreifens erfolgte gegen 05:30 Uhr, nachdem die Fahrzeuge geborgen und die Unfallstelle gereinigt waren.

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