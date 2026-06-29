Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht auf Freibadparkplatz - Zeugen sowie wichtiger Hinweisgeber gesucht

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es am Samstag, dem 27. Juni, auf dem Parkplatz des Freibads in der Zollbrückenstraße in Sonneberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein abgeparkter VW Golf durch einen weiteren Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen haben sich bereits Hinweise auf eine mögliche Unfallverursacherin ergeben. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts werden dennoch dringend Zeugen gesucht. Insbesondere wird ein bislang unbekannter Mann gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Dieser hatte den Eigentümer des beschädigten VW Golf auf den Unfall aufmerksam gemacht und könnte wichtige Angaben zum Geschehen machen. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg, Telefon 0361 574376100, unter Angabe des Aktenzeichens 0160809 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell