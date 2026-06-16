Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in Kindertagesstätte am Bonner Stadthaus

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Bonn (ots)

16.06.2026, 15:33 Uhr

Ein Feuer in der Kindertagesstätte am Bonner Stadthaus hat am Dienstagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Es gab keine Verletzten.

Um 15:33 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte. Der Notruf kam zunächst aus der Tagesstätte selbst, im weiteren Verlauf löste auch die Brandmeldeanlage des Stadthauses aus.

Bei Eintreffen der Kräfte der Feuer- und Rettungswache Innenstadt waren die Räumlichkeiten stark verraucht. Neun Kinder und vier Betreuer befanden sich bereits vor dem Objekt und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Weitere vier Personen, die sich im Außenbereich aufhielten, wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst gesichtet. Personenschäden gab es nicht.

Das Feuer im Küchenbereich konnte mittels einer Angriffsleitung schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zeitaufwändiger gestalteten sich im weiteren Verlauf die Öffnung der Zwischendecke sowie die Entrauchung der Tagesstätte und der angrenzenden Räumlichkeiten.

Das Stadthaus, das nach Auslösen der Brandmeldeanlage kontrolliert geräumt wurde, konnte nach kurzer Zeit wieder bezogen werden.

Die Maßnahmen an der Einsatzstelle waren um 18:00 Uhr abgeschlossen. Die Kindertagesstätte ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die alternative Unterbringung der Kinder lief bereits während des Einsatzes an.

Im Einsatz befanden sich 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel, die Einheit Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst. Für Paralleleinsätze war die Feuerwache 1 durch die Einheiten Buschdorf und Rheindorf besetzt.

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