PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: entzündbarer flüssiger Stoff in Gefahrguttransporter ausgelaufen - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 11.50 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle informiert, dass ein Gefahrguttransporter zwischen dem Rasthof Sindelfinger Wald und dem Autobahnkreuz Stuttgart gestoppt hat. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen befinden sich auf der Ladefläche des Sattelzugs Behältnisse mit Gefahrgut. Eines der Behältnisse schlug leck und der enthaltene entzündbare flüssige Stoff lief innerhalb des Gefahrguttransporters aus. Der Sattelzug selbst ist weiterhin intakt.

Derzeit ist die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Es hat sich bereits aus Fahrtrichtung Karlsruhe sowie auf der Bundesautobahn 81 aus Richtung Heilbronn kommend Rückstau gebildet.

Der Verkehr auf der BAB 8 aus Richtung Karlsruhe wird im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Leonberg-Ost ab- und auf die B 831 bei Stuttgart umgeleitet, um so wieder in Fahrtrichtung München zu gelangen. Der Verkehr auf der BAB 81 aus Richtung Heilbronn wird an der Anschlussstelle Leonberg-West abgeleitet und über die Anschlussstelle Böblingen-Hulb umgeleitet, um so wieder in Richtugn München fahren zu können.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei befinden sich mit starken Kräften im Einsatz. Das Gefahrgut wird derzeit durch die Feuerwehr gekühlt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 11:21

    POL-LB: Oberstenfeld: Kabel aus Rohbauten gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter betraten in der Nacht von Dienstag (30.06.2026) auf Mittwoch (01.07.2026) in der Straße "Am Schlossberg" in Oberstenfeld widerrechtlich mehrere Baustellen. Aus Kellerräumen von drei Rohbauten stahlen die Unbekannten Zuleitungs- sowie Netzwerkkabel im Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07148 ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 11:20

    POL-LB: Böblingen: Renitenter 58-Jähriger beleidigt Einsatzkräfte

    Ludwigsburg (ots) - Mit einem renitenten 58-jährigen Mann bekamen es am Mittwoch (01.07.2026) gegen 12:25 Uhr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen in der Tübinger Straße in Böblingen zu tun. Der Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem alkoholisiert war, soll zunächst eine bereits geschlossene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren