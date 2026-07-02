Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: entzündbarer flüssiger Stoff in Gefahrguttransporter ausgelaufen - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Gegen 11.50 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle informiert, dass ein Gefahrguttransporter zwischen dem Rasthof Sindelfinger Wald und dem Autobahnkreuz Stuttgart gestoppt hat. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen befinden sich auf der Ladefläche des Sattelzugs Behältnisse mit Gefahrgut. Eines der Behältnisse schlug leck und der enthaltene entzündbare flüssige Stoff lief innerhalb des Gefahrguttransporters aus. Der Sattelzug selbst ist weiterhin intakt.

Derzeit ist die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Es hat sich bereits aus Fahrtrichtung Karlsruhe sowie auf der Bundesautobahn 81 aus Richtung Heilbronn kommend Rückstau gebildet.

Der Verkehr auf der BAB 8 aus Richtung Karlsruhe wird im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Leonberg-Ost ab- und auf die B 831 bei Stuttgart umgeleitet, um so wieder in Fahrtrichtung München zu gelangen. Der Verkehr auf der BAB 81 aus Richtung Heilbronn wird an der Anschlussstelle Leonberg-West abgeleitet und über die Anschlussstelle Böblingen-Hulb umgeleitet, um so wieder in Richtugn München fahren zu können.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei befinden sich mit starken Kräften im Einsatz. Das Gefahrgut wird derzeit durch die Feuerwehr gekühlt.

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