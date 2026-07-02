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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Renitenter 58-Jähriger beleidigt Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 58-jährigen Mann bekamen es am Mittwoch (01.07.2026) gegen 12:25 Uhr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen in der Tübinger Straße in Böblingen zu tun. Der Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem alkoholisiert war, soll zunächst eine bereits geschlossene Bahnschranke ignoriert haben um die Bahngleise zu überqueren. Hierbei pralle er mit einer an eine Haltestelle heranfahrenden Bahn zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßens stürzte der Mann und blieb zunächst bewusstlos liegen. Zeugen eilten dem Mann zu Hilfe und verständigten die Polizei. Nachdem der 58-Jährige wieder sein Bewusstsein erlangte, zeigte er sich direkt unkooperativ und aggressiv. Auch nachdem die beiden Streifenwagenbesatzungen sowie eine Rettungswagenbesatzung eintrafen, beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Zudem versuchte er die Einsatzkräfte zu bespucken. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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