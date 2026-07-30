Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Betrug durch falschen Bankmitarbeiter (28.07.2026)

Engen (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Dienstag eine Frau betrogen und um mehrere tausend Euro gebracht. Nachdem die 54-Jährige zunächst eine angebliche Mail ihrer Hausbank erhielt in der auf ein Sicherheitsproblem bei ihrem Online-banking hingewiesen wurde, kontaktierte sie kurze darauf ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter der Bank ausgab. In der Folge brachte der Betrüger die Frau unter dem Vorwand bereits rechtswidrig abgebuchtes Geld wieder zurückzuholen dazu, ihre SecureApp zu öffnen und mehrmalig Überweisungsaufträge zu bestätigen. Nachdem die 54-Jährige Beträge in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro freigegeben hatte, beendete der Anrufer das Telefonat. Danach kontaktierte die Frau ihre Bank, woraufhin der Betrug aufflog.

Ob die getätigten Verfügungen rückabgewickelt werden können, ist noch fraglich.

Seien Sie wachsam: Bestätigen Sie niemals Transaktionen oder Links, die Ihnen per E-Mail, SMS oder über ungesicherte Kanäle zugesandt werden.

Seriöse Banken werden niemals unaufgefordert anrufen und um Passwörter, die Installation von Fernwartungssoftware, die Bestätigung angeblicher Überweisungsaufträge oder ähnlichem bitten!

Gewähren Sie niemals Fernzugriff auf Ihr Mobiltelefon oder Laptop!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie die Angaben durch direkten Kontakt zur Bank.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und anschließend die Polizei!

Sprechen Sie offen insbesondere auch mit älteren Familienmitgliedern über solche Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie.

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern.

Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell