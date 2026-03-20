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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lachen-Speyerdorf - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Neustadt - OT Lachen-Speyerdorf (ots)

Heute, am Freitag den 20.03.2026, kam es gegen 06:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Straße, touchierte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Opel und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein möglicher Zeuge soll gehupt haben, die Personalien sind der Polizei bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder via E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

SB: Hens, PK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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