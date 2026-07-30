POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Fahrradbrücke - Fußgängerin und Radfahrerin stoßen zusammen - 67-Jährige verletzt (29.07.2026)

Mühlhausen-Ehingen, K6120 (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Kreisstraße 6120 zwischen Schlatt und Mühlhausen-Ehingen gegen eine Autotür geprallt. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer hielt kurz vor dem Kreisverkehr aufgrund eines technischen Defekts an seinem Wagen an. Anschließend öffnete er die Fahrertür ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. ...

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