POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Fahrradbrücke - Fußgängerin und Radfahrerin stoßen zusammen - 67-Jährige verletzt (29.07.2026)
Konstanz (ots)
Bei einem Unfall an der Fahrradbrücke ist am Mittwochnachmittag eine Frau verletzt worden. Eine 20-jährige Fußgängerin querte den stark frequentierten Radweg und übersah dabei eine über die Brücke in Richtung Herosé-Park fahrende 67-jährige Radlerin. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 67-Jährige und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.
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